Brest – Lens, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Du côté de Brest, Michel Der Zakarian doit toujours se passer de son gardien Sébastien Cibois alors que Brendan Chardonnet, blessé avant la trêve, est encore incertain. Ce sont a priori les deux seuls absents.

Les absents du côté de Brest : Cibois, Chardonnet (blessés).

Deux offensifs en moins pour Lens ?

Du côté des Sang et Or, Franck Haise récupère Jean-Louis Leca, de retour de suspension, mais voit Florian Sotoca faire le chemin inverse. Les choix offensifs pourraient également être simplifiés par l'absence de Wesley Saïd, victime d'une lésion face à Troyes avant la trêve et très incertain. A l'infirmerie, il rejoint Deiver Machado, opéré du ménisque et out jusqu'en 2022.

Les absents du côté de Lens : Sotoca (suspendu), Saïd, Machado (blessés).

Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Hérelle, Brassier, Duverne - Uronen- Magnetti, Belkebla - Honorat, Faivre, Del Castillo (ou Le Douaron) - Mounié (cap.).

Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Frankowski - Kakuta - Ganago, Kalimuendo.