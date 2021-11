Brest - RC Lens : les 3 Sang et Or qui ont sombré dans le Finistère

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Journée cauchemardesque pour le RC Lens ridiculisé sur la pelouse du Stade Brestois (4-0). Les buts ont été inscrits par Steve Mounié (3e), Brendan Chardonnet (13e), Romain Faivre (33e) et Jérémy Le Douaron (69e). Les Sang et Or continuent d’être déboussolés en dehors de leurs bases. Parmi eux, voici les trois joueurs de Franck Haise qui ont sombré à Brest

Arnaud Kalimuendo

Pas dans son assiette, la prestation d’Arnaud Kalimuendo laisse à désirer. L’attaquant de 18 ans a écopé d’un carton rouge dans le dernier quart d’heure après une grossière faute sur Ronaël Pierre-Gabriel. Un match à oublier pour le natif de Suresnes

Facundo Medina

Le défenseur argentin a quant à lui été sanctionné d’un carton jaune en première période juste après un poteau de Seko Fofana. Méconnaissable, Facundo Medina a été à l’image de son équipe, pas à la hauteur.

Jean-Louis Leca

Le portier du RC Lens repart bredouille de Bretagne. Il a encaissé quatre buts dont trois en première mi-temps.