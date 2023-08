Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Brest : Bizot – Lala, Chardonnet (cap.), Brassier, Locko – Magnetti, Lees-Melou – Pereira-Lage, Del Castillo, Le Douaron – Satriano. Lens : Samba (cap.) - Gradit, Danso, Medina – Frankowski, A.Diouf, A.Samed, Machado – Sotoca, Fulgini – Guilavogui. Podcast Men's Up Life Pour résumer Voici les compositions officielles pour le match opposant Brest au RC Lens ce dimanche (13 heures) au stade Francis-Le-Blé. Franck Haise repart d'emblée avec une équipe très compétitive pour remettre sa 2ème place en jeu sur l'exercice 2023-24.

Alexandre Corboz

Rédacteur