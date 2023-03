RC Lens : Openda signe un triplé express qui met Clermont à genoux !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

31e, 34e, 35e. En moins de cinq minutes, Openda a inscrit un triplé à Clermont (3-0) qui fera sans doute en Ligue 1. Bien servi par Fulgini, Thomasson puis la défense auvergnate, l’attaquant du RC Lens a mis le Clermont Foot à genoux. Gradit, lui, avait sauvé les siens de l’ouverture du score de Maurer sur sa ligne (19e). Le club auvergnat devra en faire beaucoup plus pour renverser la vapeur.

Bastien Aubert

Rédacteur

