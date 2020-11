RC Lens : pour Corentin Jean, Franck Haise a un "joueur monstrueux" à sa disposition

Dans l’Artois, son impact est très attendu. Recrue star de l’intersaison, Seko Fofana a connu des débuts compliqués avec ses nouvelles couleurs. Blessé à une cuisse, le milieu relayeur prend son mal en patience et apprécie de loin les débuts prometteurs du RC Lens en Ligue 1.

De retour dans le groupe, Fofana pourrait retrouver les pelouses du championnat face à Dijon, lanterne rouge du championnat : « S’il a commencé contre Anderlecht, c’est que j’estime qu’il peut démarrer un match, a déclaré Franck Haise. Lors de notre semaine à 3 rencontres, il démarrera un ou des matches. Il peut nous apporter par sa capacité à défendre en avançant et à se projeter après la récupération Il peut casser des lignes par la conduite. Il a une certaine maîtrise technique sous pression. Je sais qu’il n’est pas à 100% car il n’a pas encore enchaîné mais je vois très bien qu’il est de mieux en mieux chaque jour. »

Dans le vestiaire, les qualités de l’ex-Bastiais ne sont pas passées inaperçues. En conférence de presse, Corentin Jean a comparé son équipier à « un monstre » à la vue de son talent : « Je connais Seko depuis un moment, il a la capacité de casser les lignes. Physiquement, c’est un monstre. Il faudra quelques matches pour qu’il revienne à 100% mais il s’est bien fondu dans le groupe. Il a les pieds sur terre et il va apporter énormément car c’est un très bon joueur. » Les supporters Sang et Or trépignent d’impatience.