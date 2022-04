Discipline : Kwateng (Girondins), Doucouré (RC Lens) et les autres sont fixés

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Expulsé à Lille (0-0) le week-end dernier, Enock Kwateng ne manquera pas longtemps à David Guion. Le défenseur des Girondins de Bordeaux n'a écopé que d'un match de suspension de la part de la commission de discipline, réunie ce mercredi.

Deux matchs de suspension (dont un match avec sursis) : Salis ABDUL SAMED (Clermont Foot 63).

Un match de suspension : Enock KWATENG (FC Girondins de Bordeaux), Azor MATUSIWA (Stade de Reims).

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 12 avril 2022 à 0h00 : Yunis ABDELHAMID (Stade de Reims) Cheick DOUCOURÉ (RC Lens) Souleyman DOUMBIA (Angers SCO) Danylo IGNATENKO (FC Girondins de Bordeaux) Martin SATRIANO (Stade Brestois 29) Alidu SEIDU (Clermont Foot 63).

Comportement de M. Pascal GASTIEN, Entraîneur du Clermont Foot 63 : un match de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement.

❌ Satriano, Doucouré, Kwateng… Toutes les décisions de la commission de discipline du jour ⤵️https://t.co/0ZI95UEsLP — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 6, 2022

Pour résumer La commission de discipline s'est réunie ce mercredi pour plancher sur les événements survenus lors de la dernière journée de championnat. Voici l'ensemble de ses sanctions. Les Bordelais Enock Kwanteng est notamment suspendu un match.

Raphaël Nouet

Rédacteur