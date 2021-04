Discipline : les joueurs du RC Lens connaissent leur sanction

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

La commission de discipline vient de rendre son verdict. Elle avait notamment à statuer sur les trois expulsions ayant émaillé Brest-Lens (1-1) dimanche. Pour le coup, elle n'a pas fait de distinguo en infligeant un match de suspension aux trois joueurs (Fortes, Banza et Lucas). Par ailleurs, Téji Savanier, qui a insulté l'arbitre de Montpellier-OM (3-3) a écopé de deux rencontres plus une avec sursis.

Deux matches ferme plus un avec sursis : Savanier (Montpellier).

Un match ferme plus un avec sursis : Guilbert (RC Strasbourg).

Un match ferme : Lacoux et Seri (Girondins), Haïdara, Baldé, Fortes et Banza (RC Lens), Lucas (SB29), Kouyaté (FC Metz), Konan (Reims), Thomasson (RC Strasbourg).