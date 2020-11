RC Lens : façonnée par Franck Haise, cette recrue veut voir haut !

Arrivé libre en provenance du Havre, Loic Badé est une des bonnes pioches du mercato du RC Lens. Taulier dans la défense à trois instaurée par Franck Haise, le longiligne défenseur central se plaît dans l’Artois.

Hier, il s’est montré surpris au micro de Téléfoot sur son début d’aventure du côté de Bollaert-Delelis : « Franchement non (s’il s’attendait à un tel début de parcours avec le RC Lens). Après je m’étais donné des objectifs lors de la première saison qui n’étaient pas forcément de jouer directement. »

Devenu titulaire indiscutable, le natif de Sèvres, sous contrat jusqu’en 2023 au RCL, avoue que ses objectifs personnels ont évolué depuis sa venue : « Mes objectifs ont changé aussi avec le but de jouer le plus de matches en Ligue 1 et étant performant. Quand j’étais en Ligue 2, je voulais être ambitieux donc j’avais l’objectif d’être en Ligue 1. Maintenant c’est de jouer le plus possible, d’obtenir le maintien et tirer l’équipe vers le haut. »

Pour ponctuer un début d’aventure parfait, Loic Badé veut scorer en Ligue 1 : « Marquer est aussi un objectif mais ce n’est pas mon rôle premier. Un petit but ce serait une belle histoire ! » Ce n'est pas les supporters du RCL qui diront le contraire.