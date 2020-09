FC Lorient – RC Lens (2-3) : Ganago, Medina... Les enseignements de la confirmation lensoise

Des Sang et Or en pleine confiance

On pouvait légitimement s'interroger sur la manière dont le RC Lens allait aborder un deuxième match en trois jours. Et surtout si une décompression ne guettait pas les Sang et Or après la victoire face au PSG. Finalement, les hommes de Franck Haise ont fourni une réponse rassurante. Bien plus en jambes que les Lorientais les Sang et Or ont réussi un match plein dans le contenu. Dans le pressing, l'attitude, le RC Lens a quasiment eu tout bon. Il manque juste quelques imprécisions défensives à gommer pour que la partition soit parfaite.

La confirmation Ganago

Trois jours après une prestation aboutie face au PSG où il avait été le bourreau des stars parisiennes, Ignatius Ganago a remis ça face à Lorient. Pourtant, Franck Haise avait choisi de le placer sur le banc au coup d'envoi mais l'attaquant arrivé de l'OGC Nice est en pleine confiance et quelques minutes à peine après son entrée, la recrue offensive des Sang et Or a crucifié Lorient au terme d'une magnifique action individuelle. Déjà le deuxième but de l'attaquant qui justifie de plus en plus l'investissement misé sur lui cet été.

La rotation de Haise fonctionne

Franck Haise l'a souligné ces derniers jours en conférence de presse, il a la chance de disposer d'un effectif homogène et cela s'est vu sur la pelouse de Lorient. Cinq joueurs n'étaient pas titulaires au coup d'envoi face au PSG et le RC Lens n'a pas donné l'impression de subir cette formation quasiment changée de moitié. Les profils similaires des joueurs à chaque poste semblent favoriser cette rotation au fur et à mesure des matchs. De quoi rassurer sur la gestion de la saison à venir.

Medina, une palette bien large

Facundo Medina, le défenseur gaucher arrivé cet été au RC Lens, a tout de la bonne pioche pour les Sang et Or. Jusqu'à présent, c'est plutôt par sa grinta et son efficacité offensive que l'Argentin s'était illustré. Mais ce dimanche, en plus de ses évidentes qualités défensives, Medina a ajouté un geste incroyable pour inscrire le but du 2-1. A coup sûr, ce retourné de l'Argentin est déjà parti pour devenir un des buts de la saison.