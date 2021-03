RC Lens - FC Metz (2-2) : Haise s'agace et désigne des coupables

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Frustré, Franck Haise. Avec ce match nul, son RC Lens a laissé la cinquième place au profit de l'OM. Pourtant, les Sang et Or ont mené deux fois au score face au FC Metz. Problème, la défense artésienne a été en dessous cette après-midi.

Un constat qui a poussé l'entraîneur du RC Lens a poussé un coup de gueule en conférence de presse : "Je pense qu’on a perdu 2 points, que le match qu’on a fait dans son ensemble aurait mérité une victoire, mais si on a perdu ces points c’est aussi parce qu’on a relancé Metz, notamment sur l’action qui amène le penalty. Je regrette encore ces erreurs qui font qu’on prend des buts sur des situations lors desquelles il ne se passe pas grand chose. Même si on fait beaucoup de bonnes choses, on fait des fautes qu’on paye."

Puis, Franck Haise a visé des hommes coupables d'erreurs : "Il y a des moments lors desquels il faut prendre des initiatives, mais parfois on prend des risques et je n’ai jamais demandé aux défenseurs de prendre des risques dans leurs 16 mètres. Ce sont de mauvais choix à gommer. Loïc (ndlr : Badé, sur l’action du penalty) doit sortir le ballon et ne pas tergiverser. C’est le haut niveau. Surtout que 5 minutes avant il fait le bon choix et joue long. Je lui ai passé le message à la mi-temps, il le sait. C’est là que Loïc et d’autres peuvent progresser, dans la régularité des choix. Mes joueurs ont fait un très bon match, ce qui m’énerve c’est qu’on a maitrisé en grande partie la rencontre et ce sont des matches que l’on doit gagner. Si on fait 2-2 c’est parce qu’on fait des cadeaux." Le message est passé.

Retranscription Lensois.com