FC Nantes – RC Lens (1-1) Haise lâche un petit dossier sur Kakuta et prévient son vestiaire avant l'OM

Dans des propos accordés aux médias du club, le coach du RC Lens Franck Haise a livré son analyse. Satisfait de « casser la dynamique de résultat qui n'était pas positive et en même temps de faire un bon match », l'entraîneur lensois a apprécié d'obtenir un point « largement mérité ».

Frustré d'être mené à la pause au terme d'une première période à l'avantage des Sang et Or, Franck Haise a surtout apprécié de voir ses joueurs aller « chercher les choses » et s'adapter « intelligemment aux modifications de systèmes ».

Haise a reboosté Kakuta à la pause

Conscient que le chemin pour le maintien est encore long, Haise compte bien profiter du match en retard face à l'OM pour essayer de gratter un petit quelque chose. Même s'il sait que la tâche ne sera pas simple. « On devra faire un gros match d'autant que Marseille sera certainement très revanchard par rapport à son dernier match. Avec la qualité qu'on leur connaît, ce sera compliqué. C'est à nous de poursuivre sur notre chemin. Il y aura certainement des joueurs qui rentreront, pas quinze changements », a prévenu Haise.

Enfin, le coach lensois a livré une petite anecdote que le but de Gaël Kakuta, qui a eu le mérite de relever la tête après son penalty manqué. « Il me disait qu'il avait des bons souvenirs à Nantes puisqu'il y marquait toujours. A la mi-temps, je lui ai dit que malgré son penalty loupé, je n'avais pas oublié ce qu'il avait dit et qu'il devait marquer. Il était assez confiant et tant mieux qu'il ait marqué pour rattraper sa petite erreur », a souligné le coach lensois.