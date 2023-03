FC Nantes - RC Lens : Haise ne digère pas l'élimination et veut se consoler avec le derby

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Le parcours en Coupe de France s'est arrêté ce mercredi pour le RC Lens, battu sur la pelouse du FC Nantes (2-1). Après la rencontre, l'entraîneur lensois, Franck Haise, avait du mal à masquer sa déception.

"Heureusement on a le derby dans trois jours"

"On mène au score et on se fait rejoindre très rapidement. Ça nous aurait aidé, au vu du match. Nantes nous attendait pour nous contrer et c'est nous qui avons fait les erreurs. Ignatius Ganago joue très bien le timing. Il n'y a pas de discussion sur les pénaltys. Depuis un moment, on paye nos manques. Malgré un nombre d'occasions supérieur à nos adversaires, on ne gagne pas. On se prend un contre de 80 mètres, on savait que c'est une de leurs armes favorites. On voit le match, on aurait pu le gagner, mais il n'y a qu'une réalité : c'est Nantes qui est en demi. Ça fait mal à la tête, mais heureusement on a le derby dans trois jours. On avait le sentiment d'être plus forts. Au vu du nombre d'occasions, il y a beaucoup de frustration et de déception."

🏁 Fin de parcours en #CoupeDeFrance pour le Racing. Malgré leur domination et d'importants efforts pour revenir au score, les Lensois s'inclinent après avoir concédé deux penaltys et quittent la compétition.@FCNantes 2⃣-1⃣ @RCLens



⚽️ Fofana (28')#FCNRCL #CoupeDeFrance pic.twitter.com/TmBYH2iSHK — Racing Club de Lens (@RCLens) March 1, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur