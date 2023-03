FC Nantes - RC Lens : l’énorme coup de gueule de Leca sur l’arbitrage

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Dans un stade de la Beaujoire qui sonnait creux en raison du huis-clos, le RC Lens s'est incliné ce mercredi sur la pelouse du FC Nantes (2-1), en quart de finale de la Coupe de France. Deux pénaltys octroyés aux Canaris et transformés par Andy Delort ont permis aux hommes d'Antoine Kombouaré d'éliminés ceux de Franck Haise.

"Qu'ils se mettent tous au niveau"

Après la rencontre, Jean-Louis Leca, qui estime que les deux pénaltys accordés aux Nantais se sont pas justifiés, s'est emporté contre l'arbitrage de Clément Turpin. "C'est terrible car je pense qu'il y avait vraiment la place d'aller en demi. Ce qui est très frustrant c'est qu'on vit des situations similaires de week-end en week-end et que là on siffle des pénaltys contre nous. Qu'ils arrêtent un peu avec leur violon, avec leur VAR, qu'ils se mettent tous au niveau car ça commence à me fatiguer. Et si certains veulent s'amuser à me suspendre à 37 ans, ils peuvent y aller, je m'en fous royalement. Pour moi le premier pénalty, il y a un contact, mais c'est un sport de contact. Julien Le Cardinal arrive dans le dos, le ballon passe à 1,50 mètre au-dessus, il reste debout, je ne vois pas où il y a faute. Et sur le deuxième, Ignatius Ganago perd le ballon, il jette son pied gauche et je le prends dans la tête. Je ne le touche même pas avec mes mains. Maintenant, ils font comme ils veulent. Je vais arrêter de parler d'eux, ils ne méritent pas non plus", a lâché le portier des Sang et Or au micro de France Bleu Nord.

