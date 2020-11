RC Lens : Franck Haise donne des nouvelles de Fofana et Ganago !

Les supporters des Sang et Or trépignent d'impatience de voir Ignatius Gangao et Seko Fofana, en pleine possession de leurs moyens, sur la pelouse de Bollaert-Delelis.

Après la victoire en amical du RC Lens face à Anderlecht (1-3), grâce notamment à un doublé de Kalimuendo, Franck Haise a donné des nouvelles de ses deux éléments : "L'intensité de ce match a été un bon test pour Fofana, a confié le coach du RCL à la Voix du Nord. Après les trente minutes face au Stade de Reims, cette heure supplémentaire lui permet de monter en puissance."

En revanche, Ganago devra encore patienter avant de faire son retour : "C'était encore un peu tôt pour lui pour le lancer dans un match amical." Le buteur souffre encore d'une cheville.