RC Lens : Franck Haise en passe de préparer une surprise pour la reprise ?

Une petite annonce qui pourrait être lourde de sens pour le RC Lens. Onzièmes de Ligue 1, avec deux matches de retard, les Artésiens réussissent un très bon début de saison pour leur retour en Ligue 1. Cette bonne dynamique a été insufflée par Franck Haise. L'entraîneur du RCL a été inspiré dans son recrutement et n'hésite pas à prôner un jeu offensif.

Durant cette trêve, les pensionnaires de Bollaert-Delelis en ont profité pour défier Anderlecht. Les équipiers de Jean-Louis Leca ont remporté ce rendez-vous amical grâce notamment à un doublé d'Arnaud Kalimuendo (3-1). Dans les colonnes de la Voix du Nord, Franck Haise était satisfait : "On a effectué un très bon match. En face de nous, Anderlecht a mis beaucoup d'intensité."

Avant de conclure : "Cette semaine, on a aussi pu travailler sur différents système." Une déclaration lourde de sens qui pourrait rebattre les cartes dans l'effectif sang et or.