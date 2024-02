Fribourg - RC Lens : Haise a choisi le remplaçant de Danso et va évincer un titulaire

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Tenu en échec à l'aller à Bollaert (1-1), le RC Lens va tenter d'aller chercher ce jeudi (18h45) sur la pelouse de Fribourg sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Privé du taulier de sa défense, Kevin Danso, suspendu, pour cette rencontre, l'entraîneur lensois, Franck Haise, devrait le remplacer par Abdukodir Khusanov, si l'on en croit les informations de L'Équipe. Titulaire quasi indiscutable depuis son arrivée dans l'Artois, Ruben Aguilar devrait, lui, être mis sur le banc par Franck Haise. C'est Jhoanner Chavez et Przemyslaw Frankowski qui devraient être alignés comme pistons. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Les compos probables Fribourg : Atubolu - Kübler, Ginter, Gulde - Doan, Hofler, Eggestein, Grifo, Makengo - Sallai, Höler. RC Lens : Samba - Gradit, Khusanov, Medina - Frankowski, Abdul Samed, El Aynaoui, Chavez - Sotoca, Pereira da Costa, Wahi. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Tenu en échec à l'aller (1-1), le RC Lens va tenter d'aller chercher ce jeudi (18h45) sur la pelouse de Fribourg sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Découvrez ci-dessus les compos probables de ce match.

Fabien Chorlet

Rédacteur