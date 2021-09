Girondins - RC Lens (2-3) : les Sang et Or ont envoyé un message historique au LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Au terme d'un match riche en rebondissements, le RC Lens a arraché les trois points hier sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (3-2). L'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, souhaite savourer la victoire des siens mais compte se tourner dès demain sur le derby face au LOSC, prévu samedi prochain (17h).

« On fait une bonne première mi-temps qui fut maitrisée, même si on a mis du temps à être juste sur les derniers mouvements. On sentait que l’on était bien dans ce match. On défendait bien en leur laissant peu de situations. On marque ces 2 buts en fin de première période, qui font du bien, a affirmé l’entraîneur du RC Lens après la rencontre. Il y a eu une réaction de nos adversaires par la suite. On n’a trop reculé et pas avancé assez. On a laissé trop de latitudes. Ensuite, il y a la réaction d’un groupe qui, même à 2-2, va chercher une dernière occasion et ce penalty. Je leur dit bravo. Je vais savourer cette victoire au moins ce soir, dès demain, je vais me plonger sur le derby. »

Haise pourra s’y plonger avec sérénité après être entré dans l’histoire à Bordeaux. Comme le fait remarquer le site Girondins4ver, la dernière victoire du RC Lens en L1 face aux Girondins remontait au 4 mai 2000, soit 21 ans d’invincibilité qui s’efface cette année. Cette durée est toutefois tronquée du fait que le Racing a évolué pendant quelques saisons en L2.