Girondins - RC Lens (3-0) : une altercation entre deux joueurs a éclaté après le match

Grâce à des buts de Hwang Ui-jo, Youssouf Sabaly et Mehdi Zerkane, Bordeaux a dominé ce dimanche le RC Lens (3-0), pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. A une journée de la fin du championnat, les Girondins sont en ballotage favorable pour le maintien tandis que les Sang et Or batailleront avec le Stade Rennais lors du dernier match pour la place en Ligue Europa Conférence.

La fin de match était tendu entre les deux équipes puisque le défenseur central bordelais, Paul Baysse, et le milieu de terrain et capitaine lensois, Yannick Cahuzac, se sont embrouillés dans le tunnel au moment de rentrer aux vestiaires. Les deux joueurs ont dû être séparés par leurs coéquipiers.