RC Lens : Haise loue une qualité essentielle pour espérer une qualification européenne

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face au Stade Rennais

La bonne surprise perdure ! Promu en Ligue 1, le RC Lens réalise une saison fantastique pour son retour dans l’élite. Proche du maintien (6e, 36 points), les Artésiens sont venus à bout du FC Nantes pour rejoindre les 16es de finale de la coupe de France.

Dans la doyenne des compétitions, Franck Haise en a profité pour faire une large revue d’effectif. En après match, le coach du RCL s’est félicité de pouvoir compter sur un groupe dense au niveau de la qualité : « Wuilker Farinez, Corentin Jean ou Tony Mauricio sont des joueurs qui jouent moins que le noyau dur de 15-16 joueurs mais qui travaillent fort et bien et qui méritent d’avoir du temps de jeu. Après j’ai des choix à faire, il y a de la concurrence. Je n’étais pas inquiet, j’étais persuadé qu’ils feraient une bonne performance. Je sais que j’ai un vrai groupe. La suite va aller très vite, mais j’ai un groupe avec beaucoup de qualités. On a pu faire tourner pour qu’on soit efficace et bon sur les 5 matches. Nous avons été bons sur les 4 premiers, maintenant il faut bien finir cette quinzaine à Reims, une équipe qui a retrouvé de la solidité en championnat. » En cas de succès, les Sang et Or garderaient le bon wagon en haut de la Ligue 1, et pourraient se mettre à rêver d’une qualification européenne.