RC Lens : Haise révèle les dessous de son expulsion et a une nouvelle inquiétante pour le PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Si calme, à l'accoutumée, Franck Haise a perdu ses nerfs à Brest. Et si le RC Lens est parvenu à arracher un point (1-1), l'entraîneur des Sang et Or a été contraint d'assister au retour des siens dans les tribunes. Expulsé peu après l'heure de jeu (65e), Franck Haise est revenu sur cette décision arbitrale en conférence de presse.

"Pourquoi j'ai été exclu ? J'ai dit à l'arbitre que je l'avais trouvé malhonnête sur le plan intellectuel quand il nous a donné des cartons les uns après les autres, ni plus ni moins, a-t-il affirmé. Il n'y a eu aucune insulte, mais j'ai appris que c'était des propos blessants, ce que je conçois. La tension en fin de match ? C'est parce qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. Les joueurs ont envie de faire le meilleur résultat possible, ils se donnent fort depuis le mois de juin. Ils ont à coeur de bien faire."

Badé suspendu face au PSG dans deux semaines

Avant de retrouver le banc, il devra subir une suspension pour les prochaines rencontres. Par ailleurs, France Bleu Nord précise que si Steven Fortes et Simon Banza seront automatiquement suspendus pour la venue de Nîmes la semaine prochaine, Massadio Haïdara et Loïc Badé, avertis en cours de match, seront privé du déplacement à Paris dans deux semaines pour accumulation de cartons jaunes.