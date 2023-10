Le Havre - RC Lens : Lens repart du Havre qu'avec un point, les notes des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : Leca a-t-il manqué de respect à Fofana avec sa déclaration ?

Auteur d’un match où les deux équipes ont eu leur temps fort, le Havre et le RC Lens se sont quittés dos à dos (0-0), en match d'ouverture de la neuvième journée de Ligue 1. Les Sang et Or ont cru arracher la victoire en fin de match mais le but de Florian Sotoca a finalement été refusé pour un hors-jeu (90+3e). Les hommes de Franck Haise, qui pointent toujours à la 14e place après ce match nul, ne se rassurent donc pas vraiment avant leur troisième match de poule de la Ligue des Champions face au PSV. Voici nos notes accordées aux joueurs lensois.

Les notes des joueurs du RC Lens

Brice Samba (6) : L’international français n’a pas eu grand chose à faire mais il l’a bien fait, repoussant toutes les tentatives havraises.

Jonathan Gradit (5) : Un match sans erreur et sans fulgurance pour l’ancien Caennais.

Kevin Danso (5) : Dans le dur en première période, l’Autrichien, auteur d’un sauvetage miraculeux sur sa ligne (71e), s’est montré plus solide en seconde période.

Massadio Haïdara (5) : Comme ses deux compères de la défense centrale, le Malien a été propre mais sans plus.

Ruben Aguilar (7) : Par sa grosse activité sur son couloir droit et sa solidité dans les duels (8 duels gagnés sur 11), l’ancien Monégasque a été le meilleur Sang et Or du match.

Nampalys Mendy (6) : Gagnant tous les duels qu’il a eu à disputer (7 duels remportés sur 7) et auteur de deux tacles réussis, le milieu de terrain sénégalais a réalisé un match taille patron. Remplacé par Salis Abdul Samed (64e).

Andy Diouf (3) : Auteur d’une première période infâme et averti d’entrée de jeu pour une faute d’anti-jeu (12e), l’international Espoirs français a logiquement été sorti au retour des vestiaires, remplacé par Angelo Fulgini (46e).

Przemysław Frankowski (4) : De nouveau placé piston gauche avec la blessure de Deiver Machado, le Polonais a été invisible, n’apportant rien offensivement.

Florian Sotoca (4) : Le numéro 7 des Sang et Or a perdu de nombreux ballons et a manqué d’efficacité, envoyant une frappe dans les tribunes (66e) puis butant sur Arthur Desmas (73e). Il aurait pu sauver son match par le but de la victoire mais son but a refusé pour un hors-jeu de Morga Guilavogui (90+4e).

Adrien Thomasson (4) : Un match sans relief pour l’ancien Canari, qui n’a apporté aucune folie au jeu lensois. Remplacé par Neil Al Aynaoui (85e)

Wesley Saïd (4) : Profitant de la suspension d’Elye Wahi, l’ancien Toulousain était titulaire pour la deuxième fois consécutive. Mais touchant seulement 27 ballons et ne cadrant pas les deux frappes qu’il a tenté, il n’a pas marqué des points. Remplacé par Morgan Guilavogui (64e).

🏁 Après une fin de match rageante durant laquelle ils pensaient l'avoir emporté avant de se voir refuser un but pour hors-jeu, les Sang et Or doivent se contenter d'un nul à l'extérieur. Place à un autre défi, dans une autre compétition. 🔜@HAC_Foot 0⃣-0⃣ @RCLens#HACRCL pic.twitter.com/gls1N2I7l8 — Racing Club de Lens (@RCLens) October 20, 2023

