Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

🏁 Test concluant 💪 Le Racing s'impose pour son premier match de préparation qui ponctue son stage à Marbella. Une victoire méritée avant son retour en Artois.@RCLens 2⃣-1⃣ @MontpellierHSC



⚽️ (Fortes, 65', 75')

#RCLMHSC #SangreYOro pic.twitter.com/9Jo0eYE1JA — Racing Club de Lens (@RCLens) December 10, 2022

Lens repart sur une victoire Ce samedi, le RC Lens disputait en Espagne une première rencontre de préparation en quatre quart-temps de 25 minutes face à Montpellier. Les Sang et Or se sont imposés 2-1 grâce à un doublé de Steven Fortes lors du troisième quart-temps. Sur penalty, Elye Wahi a réduit la marque dans le dernier quart de la rencontre...

Alexandre Corboz

Rédacteur