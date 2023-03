Le RC Lens déroule face à Angers à la pause

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

A la pause, les Sang et Or reprennent provisoirement la deuxième place à l'OM, en déplacement demain à Reims.

Ensuite ? Les Nordistes ont repris leur marche en avant, ouvrant la marque à la 27e minute avec le premier but de l'année 2023 du capitaine Seko « Leca » Fofana. Trois minutes seulement après l'ouverture du score, Lens a doublé la mise par Loïs Openda, qui fête son retour en sélection de Belgique avec un joli but. Son 4ème de la semaine.

En décidant d'intervertir les noms sur les maillots de ses joueurs pour la journée de la discrimination, le RC Lens a destabilisé plus d'un de ses supporters. En début de match, les hommes de Franck Haise ont aussi été destabilisé, multipliant les pertes de balle et les erreurs. Le SCO y a cru... Le temps d'un réajustement tactique du coach lensois.

Lens 2-0 Angers (mi-temps)

Si les Sang et Or ont mis un peu plus de 20 minutes à rentrer dans leur match, le RC Lens a depuis repris sa marche en avant face à la lanterne rouge Angers. A la pause, ça fait déjà 2-0 grâce à Seko "Leca" Fofana et Loïs "Fulgini" Openda !