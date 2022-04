Le RC Lens domine le LOSC à la mi-temps du derby

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

On s'attendait à un match vivant entre le RCL et le LOSC, et on n'est pas déçus ! Les deux équipes se sont rendues coup pour coup pendant les 45 premières minutes mais ce sont les Sang et Or qui mènent. Premislaw Frankowski a ouvert le score à la 4e minute suite à un corner de Jonathan Clauss mal renvoyé par la défense nordiste. Au deuxième poteau, le Polonais a eu le temps de contrôler et de reprendre de l'extérieur dans le petit filet.

Arnaud Kalimuendo a doublé la mise à la 37e minute, de près. Entre-temps, les champions de France se sont procurés quelques grosses occasions, frappant notamment le poteau par Renato Sanches. Juste avant la pause, Xeka a réduit le score de la tête, à la réception d'un centre au second poteau (44e). Ce qui fait que ce palpitant derby du Nord promet pour la seconde période !

⚽️ Le break pour le @RCLens ! Remuant depuis le début du match, @a_kalimuendo inscrit son 10e but de la saison !#LOSCRCL pic.twitter.com/GUJcev9tWy — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 16, 2022

Pour résumer Des buts de Frankowski et Kalimuendo permettent au RC Lens de mener sur la pelouse de Pierre-Mauroy à la mi-temps du derby. Mais le LOSC s'est montré dangereux à plusieurs reprises dans cette première période très vivante.

Raphaël Nouet

Rédacteur