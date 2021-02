Lens - Dijon : sur quelle chaîne voir le match ?

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Si la rencontre Lens – Dijon peut paraître déséquilibrée sur le papier entre le meilleur promu (7e de L1) et la lanterne rouge, les Sang et Or devront quand même se méfier. Performant à l'extérieur, les hommes de Franck Haise n'ont toujours pas gagné le moindre match à Bollaert en 2021 (2 défaites, 2 nuls) et doivent vaincre ce syndrome. En face, les Icaunais, qui restent sur un coup de massue reçu à la maison face à Nîmes (0-2), n'ont plus grand chose à perdre.

Lens - Dijon sur Multisports 1