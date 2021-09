Lens - Lille : sur quelle chaîne voir le match ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Place au derby du Nord ce week-end. Alors que les supporters Lensois retrouvent un derby dans Bollaert en Ligue 1 après presque 10 ans, les Sang et Or accueillent les Dogues en étant devant eux au classement. Ils risquent d’avoir l’esprit revanchard avec les deux défaites subies la saison passée 4-0 à Lille, 0-3 à domicile.

Coté lillois, les champions en titre doivent réagir face aux Lensois après leur début de saison plus que mitigé avec seulement une victoire face à Montpellier et un revers lors de leur dernière sortie en championnat le week-end dernier à Lorient. Si les débuts en Ligue des Champions ont un peu rassurés dans le jeu, le résultat reste frustrant comme l’a dit José Fonte en après-match.

Lens - Lille sur Prime Video

Pour suivre Lens - Lille, nous vous invitons à suivre le match en streaming sur la chaîne Prime Vidéo Ligue 1 ce samedi à 17h et directement par internet, c'est possible ICI.