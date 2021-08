Lens – Lorient : sur quelle chaîne voir le match ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après leur belle victoire 2-0 à Monaco dans un Louis II acquit à leur cause, les Lensois vont devoir confirmer à Bollaert où ils n’avaient pas sur faire mieux qu’un match nul 2-2 face à l’ASSE. De leur côté les Lorientais enchainent un deuxième déplacement de suite après leur défaite 3-1 à Montpellier.

Lens - Lorient sur Prime Video

Pour suivre Lens - Lorient, nous vous invitons à suivre le match en streaming sur la chaîne Prime Vidéo Ligue 1 ce dimanche à 15h et directement par internet, c'est possible ICI