Lens - Strasbourg : sur quelle chaîne voir le match ?

Désigné comme un match au maintien en début de saison, Lens – Strasbourg oppose deux équipes qui ne jouent plus le même championnat. D'un côté : un RC Lens, surprenant promu, qui s'est immiscé dans la course à l'Europe (8e avec 27 pts). De l'autre : le RC Strasbourg qui, après un début de saison compliqué commence à retrouver son rythme de croisière (16e avec 17 pts).

Lens – Strasbourg sur Téléfoot Stadium 6

Point commun à ces deux équipes : Sang et Or comme Ciel et Blanc proposent un beau football. Cette semaine, Lens a fait vaciller Lyon (défaite 3-2) alors que, dans le même temps, le RCSA a corrigé la lanterne rouge nimoise (5-0). Il faut donc s'attendre à du spectacle et à des buts !

Pour suivre Lens – Strasbourg, nous vous invitons à vous brancher sur le sixième canal de Téléfoot (Téléfoot Stadium 6).