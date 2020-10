RC Lens : les supporters Sang et Or prédisent un maintien tranquille !

Promu en Ligue 1, le RC Lens a réalisé un départ canon. Après 6 journées, les hommes de Franck Haise sont 3es, avec quatre victoires, un nul et une défaite au compteur. Un début de saison qui ravit les supporters des Sang et Or.

Lensois.com, site référence pour l'actualité du RC Lens, a effectué un sondage. Les sondés ont répondu à la question suivante : "À quelle place imaginez-vous le RC Lens en fin de saison ?" Et le résultat est sans équivoque, les supporters voient leurs protégés finir dans la première partie du classement.

- Dans le Top 5 : 9% (80 votes)

- De la 6e à la 10e place : 59% (533 votes)

- De la 11e à la 17e place : 31% (287 votes)

- Dans la zone rouge, avec une place de barragiste ou de relégué : 1% (5 votes)