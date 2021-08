Ligue 1 : Lens - ASSE, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Après s’être neutralisés face à leurs adversaires respectifs sur le score de 1-1, respectivement Rennes pour Lens et Lorient pour l’ASSE, les deux clubs historiques du championnat de France se rencontrent pour ce qui se présente comme le choc de ce week-end avant le classique OM - Bordeaux. Alors que l’ambiance promet d’être chaude à Bollaert pour le retour en masse des supporters en Ligue 1, Franck Haise peut compter sur un effectif qui s’épaissit avec le retour de suspension de Medina et Gradit.

Les absents du côté de Lens : Haïdara, Saïd (blessés), Boli (reprise).

Claude Puel va retrouver des cadres au milieu de terrain

De son côté le coach stéphanois va pouvoir compter sur le retour d’Yvan Neyou suspendu lors de la première journée mais possiblement de Lucas Gourna Douath qui a prolongé ce jeudi, absent face à Lorient car touché par le Covid mais qui devrait être rétabli pour ce dimanche. Décevant contre Lorient, Charles Abi ne devrait pas débuter. Romain Hamouma pourrait le remplacer en pointe.

Les absents du côté de l’ASSE : Aucun.

Lens : Leca – Gradit, Wooh (ou Danso), Fortes – Clauss, Doucouré, Fofana (cap.), Machado – Kakuta – Banza, Ganago.

ASSE : Green - Maçon, Moukoudi, Nadé, Kolo (ou Trauco) - Camara, Neyou - Nordin, Khazri, Bouanga - Hamouma