Ligue 1 : Lens - Brest, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du mercato des Sang et Or

En peu plus de pépins que d'habitude pour Franck Haise avant la rencontre Lens – Brest : en plus de Cheick Traoré, Facundo Medina reste au repos pour soigner son souci récurrent au genou qui le perturbe depuis plusieurs semaines. Quatre joueurs étaient également en balance du fait de fatigues musculaires : Gaël Kakuta, Massadio Haïdara, Seko Fofana et Yannick Cahuzac.

Les absents du côté de Lens : Traoré et Medina (genou), Radovanovic, Bayala, Boli (choix).

Du changement à prévoir chez les Sang et Or

A Brest, Olivier Dall'Oglio ne compte que trois absents : Paul Lasne, toujours suspendu après son carton rouge à Lyon ainsi que les blessés (Bain, Le Douaron).

Les absents du côté de Brest : Lasne (suspendu), Bain (genou), Le Douaron (talon), Faussurier (choix).

Lens : Leca – Gradit, Badé, Fortes – Clauss, Cahuzac (cap.), Doucouré, Sylla – Sotoca, Kalimuendo, Ganago.

Brest : Larsonneur – Pierre-Gabriel, Duverne (cap.), Hérelle, Perraud – Faivre, Belkebla, Battochio, Philippoteaux – Mounié, Cardona.