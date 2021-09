Ligue 1 : Lens - Lille, les compos probables et les absents.

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Place au derby du Nord ce week-end. Alors que les supporters Lensois retrouvent un derby dans Bollaert en Ligue 1 après presque 10 ans, les Sang et Or accueillent les Dogues en étant devant eux au classement. Ils risquent d’avoir l’esprit revanchard avec les deux défaites subies la saison passée 4-0 à Lille, 0-3 à domicile. Pour ce match Franck Haise pourra compter sur un effectif au quasi complet. Ignatius Ganago et Wulkier Farinez sont de retour de quarantaine suite à la trêve internationale. Seul Massadio Haïdara est en phase de reprise pour avoir rechuté face à Monaco d’une blessure au mollet.

Les absents du côté du Lens : Haïdara (reprise).

Coté lillois, les champions en titre doivent réagir face aux Lensois après leur début de saison plus que mitigé avec seulement une victoire face à Montpellier et un revers lors de leur dernière sortie en championnat le week-end dernier à Lorient. Si les débuts en Ligue des Champions ont un peu rassurés dans le jeu, le résultat reste frustrant comme l’a dit José Fonte en après-match. Jocelyn Gourvennec devra composer sans trois de ses cadres pour le derby.

Les absents du côté de Lille : Renato Sanches, Weah, Bamba (reprise).

Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Frankowski - Kakuta - Sotoca (ou Kalimuendo), Ganago.

Lille : Grbic - Djalo, Fonte (cap.), Botman, Reinildo - Yazici, André, Xeka, Ikoné (ou A.Gomes) - David, Yilmaz.