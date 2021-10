Ligue 1 : Lens - Reims, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Après un beau succès à Marseille (2-3) les Lensois vont pouvoir retrouver un bollaert plein suite au huis-clos lors de la défaite face à Strasbourg dû aux incidents entre supporters lors du derby face au LOSC (1-0). Néanmoins les Sang et Or pointent à la deuxième place au classement et le coach Franck Haise pourra compter sur un effectif au quasi complet avec le retour de suspension de Kevin Danso. Seul Corentin Jean, en phase de reprise, manque à l'appel.

Les absents du côté de Lens : Jean (reprise).

De son côté Oscar Garcia qui sort d’une belle victoire (3-1) face au FC Nantes va devoir composer une nouvelle fois avec un effectif amoindri.

Les absents du coté de Reims : Gravillon (suspendu), Cafaro (incertain), El.B.Touré, Zeneli, Hornby, Berisha (blessés), Doumbia (choix).

Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Frankowski - Kakuta - Sotoca, Ganago.

Reims : Rajkovic - Doucouré, Faes, Abdelhamid (cap.) - Foket, Matusiwa, Munetsi, Konan - Van Bergen, Ekitike, Kebbal.