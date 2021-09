Ligue 1 : les compos des matches de 15h, dont Girondins - RC Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Quatre matches débuteront à 15h, parmi lesquels le duel des Stades entre Rennes et Reims. C'est la dernière répétition des Bretons avant leur choc contre Tottenham en Conférence League. Et aussi un Bordeaux-Lens qui constitue une affiche historique de la L1, l'Aquitaine étant un lieu maudit pour les Sang et Or, qui ne s'y sont plus imposés depuis 21 ans.

Stade Rennais : Salin - Traoré (cap.), Omari, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Tait - Laborde, Guirassy, Terrier.

Reims : Rajkovic - Gravillon, Faes, Abdelhamid (cap.) - Foket, Munetsi, Matusiwa, Konan - van Bergen, Ekitike, Kebbal.

SB29 : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet (cap.), Brassier, Duverne - Agoumé, Mbock - Honorat, Faivre, Del Castillo - Cardona.

Angers : Bernardoni - Manceau, Traoré (cap.), Thomas - Cabot, Mendy, Mangani, Doumbia - Fulgini, Cho, Boufal.

Girondins : Costil - Pembélé, Mexer, Koscielny (cap.), Mangas - Onana, Otavio, Fransergio - Oudin, Mara, Hwang.

Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Cahuzac (cap.), Fofana, Frankowski - Kakuta - Kalimuendo, Sotoca.

FC Metz : Oukidja - Bronn (cap.), Kouyaté, Udol - Centonze, Maïga, Pajot, Delaine - Sarr - Niane, Gueye.

Troyes : Gallon - Kaboré, Azamoum, Giraudon (cap.), Salmier, Biancone - Kouamé, Tardieu, Chavalerin - Touzghar, Ripart.

Rendez-vous dans une heure sur @PVSportFR pour notre multiplex du dimanche 😍 pic.twitter.com/qcR4JRRevs — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 12, 2021