Ligue 1 : LOSC – RC Lens, les compos du derby (Radovanovic, Jean et Araujo titulaires)

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du mercato des Sang et Or

Du côté du LOSC, Christophe Galtier a décidé de titulariser Luiz Araujo au détriment de Jonathan Ikoné. Chez les Sang et Or, Radovanovic est aligné en défense centrale pour remplacer Medina alors que Corentin Jean remplace numériquement Ganago.

LOSC : Maignan – Celik, Fonte (cap.), Botman, Bradaric – Araujo, André, Sanches, Bamba – Yilmaz, David

RC Lens : Leca – Gradit, Badé, Radovanovic – Clauss, Cahuzac, Doucouré, Haïdara – Kakuta – Sotoca, Jean