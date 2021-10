Ligue 1 : Montpellier - Lens, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Côté héraultais, Olivier Dall'Olgio doit toujours faire sans ses défenseurs portugais Pedro Mendes et brésilien Thuler. En revanche, tout le reste du groupe est sur le pont.

Les absents du côté de Montpellier : P.Mendes, Thuler, Tamas (blessés), Oyongo (reprise).

Qui pour remplacer Medina ?

Pour son déplacement à Montpellier, Franck Haise devrait récupérer Corentin Jean, qui a profité de la trêve pour se retaper physiquement. En revanche, Facundo Medina est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes et Wuilker Farinez, appelé sous les drapeaux au Vénézuela, ne sera pas rentré à temps. Pour remplacer le stoppeur argentin, le coach artésien devra choisir entre Massadio Haïdara et Christopher Wooh, lequel sort d'un match désastreux avec la réserve en National 2.

Les absents du côté de Lens : Medina (suspendu), Farinez (sélection).

Montpellier : Omlin - Sambia, M.Sakho, Estève, Ristic - Ferri, Chotard - Mollet, Savanier (cap.), Mavididi – Germain.

Lens : Leca - Gradit, Danso, Haïdara (ou Wooh) - Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Frankowski - Kakuta - Sotoca, Kalimuendo.