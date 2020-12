Ligue 1 : RC Lens – MHSC, les compos probables

Si l'infirmerie du RC Lens n'est clairement pas saturée avec les seules absences de Cheick Traoré et Charles Boli, Franck Haise devra composer avec deux absents pour cause de suspension face à Montpellier. En effet, Cheikh Doucouré et Jonathan Gradit ont accumulé les cartons jaunes.

Deux suspendus chez les Sang et Or

En face, Michel Der Zakarian ne sait toujours pas s'il pourra compter sur Andy Delort, en reprise individuelle après avoir été touché une nouvelle fois par la Covid-19 mais qui ne pourra jouer qu'après réception d'un test négatif. En revanche, Joris Chotard a de fortes chances de figurer dans le groupe.

Lens : Leca – Fortes, Badé, Medina – Clauss, Cahuzac (cap.), Fofana, Sylla – Kakuta – Ganago, Kalimuendo.

Montpellier : Omlin – Sambia, P.Mendes, Congré (cap.), Ristic – Savanier, Ferri, Mollet – Laborde, Il-Lok (ou Delort), Mavididi.