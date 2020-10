LOSC - RC Lens (4-0) : pour Haise, les Sang et Or ont été battus par plus fort, Galtier dédie la victoire aux supporters

Déçu, Franck Haise a reconnu la supériorité totale du LOSC dans ce derby du Nord : "Il n'y a pas eu photo ce soir. On a vite senti qu'on n'était pas bien dans cette rencontre. Le LOSC a été performant dans toutes les lignes. La marche était trop importante ce soir. Pas d'excuses concernant les absents, on en aura tous les week-ends, surtout avec les expulsions après ce match.

Néanmoins, Haise a voulu positiver pour la suite de la saison : "Il ne faut pas oublier notre travail, notre série. Je connais le travail fourni au quotidien. Parfois, on tombe sur un adversaire meilleur et nous on est un peu moins en forme. Il n'y a pas de points faibles chez les Lillois. Il y a beaucoup de vitesse au niveau de l'attaque. L'équipe en face est très complète et va jouer le haut du tableau. Le LOSC est à sa place. Pourtant, on était assez calme avant la rencontre. On a eu beaucoup de cartons. Il ne faut pas discuter les sanctions arbitrales. On a été battus par une équipe meilleure dans tous les domaines. Sur l'état d'esprit, je n'ai rien à leur reprocher. Même à la fin du match, à la dernière minute, on a eu une occasion. En face, il y avait de la qualité et de la vitesse, le score est lourd, mais il est logique."

Satisfait par la victoire, Galtier veut garder une grande "exigence"

Au micro de Téléfoot, Christophe Galtier était tout sourire. Après cette victoire face au RC Lens (4-0), les Dogues sont en tête de la Ligue 1 : "C'est une belle victoire. Elle est dédiée aux supporters. C'est un moment particulier. Les joueurs avaient à coeur de gagner pour nos supporters et de continuer notre chemin en championnat. Il faut rester les pieds sur terre. On prépare bien la série de 7 matches qui va suivre. Il fallait se mettre à l'abri, pour donner du temps de jeu à tout le monde. Les entrants ont été décisifs, c'est bon signe. L'équipe tourne bien. Il faut gérer la forme des joueurs. Il faudra être pointu là-dessus."

En plus d'avoir flambé offensivement, le Losc a été intraitable en défense : "Le rideau défensif avec nos attaquants a été important. On a été sérieux en défense. La base était de gêner les premières sorties lensoises. Désormais, l'ambitieux est d'être dans les trois premiers à la fin. L'an dernier, le début de championnat avait été difficile. Sur nos derniers matches en Ligue 1, il y a beaucoup de victoires. Il faut garder cette exigence. L'équipe n'a pas trop évolué. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Des joueurs devront aussi trouver une place dans l'effectif."