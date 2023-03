LOSC : après l’OL, le RC Lens remonte le moral des Dogues !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Match spectaculaire hier à Lille entre le LOSC et l’OL, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Malgré un triplé du Canadien Jonathan David, les Dogues ont vu leurs deux buts d’avance fondre comme neige au soleil avec un doublé d’Alexandre Lacazette (3-3). « Pour les supporters, c'était un grand match, a apprécié Paulo Fonseca en conférence de presse. Nous voulons, supporters, joueurs, entraîneurs, ce genre de match. Mais je ressors avec une grande frustration car nous devions gagner le match. » Pour atténuer sa peine, le RC Lens a remonté le moral du LOSC. Comme le rappelle le compte Twitter statsdefoot, ce n’est en effet pas la première fois que le club nordiste ne s’impose pas après le triplé d’un Dogue. Ce fut le cas 1er décembre 1979 contre les Sang et Or malgré les trois buts de Pierre Pleimelding. Lille s’était même incliné (3-5). Le @losclive qui ne s'impose pas en @Ligue1UberEats malgré un triplé de Jonathan David. Une première depuis le 1er décembre 1979 avec une défaite sur le score de 5-3 contre Lens (triplé de Pierre Pleimelding). #LOSCOL https://t.co/x4TsVh3Nfj — Stats Foot (@Statsdufoot) March 10, 2023

Pour résumer Alors que le LOSC menait de deux buts et a été rejoint par l’Olympique Lyonnais en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 (3-3), le RC Lens lui a enfoncé la tête sous l’eau avec un cuisant souvenir qui commence à dater.

Bastien Aubert

Rédacteur

