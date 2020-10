LOSC – RC Lens (4-0) : Jean-Louis Leca donne déjà rendez-vous au FC Nantes

Le LOSC n'a fait qu'une bouchée du RC Lens dimanche soir dans le derby du Nord. Mais au sortir d'un match délicat, Jean-Louis Leca a tenu à relativiser. « On avait envie de bien faire, a soutenu le portier du RCL, qui s'est confié au site Lensois.com. On est déçu pour les supporters. Il ne faut pas se leurrer, tout le monde annonçait un choc entre le 3e et le 4e, mais nous sommes promus. Quand je rentre dans le stade, je vois que sur les 20 dernières années, ils ont joué 10 fois en Coupe d’Europe. Nous sommes en reconstruction, on avance. Il ne faut griller les étapes. »

« Dans les mauvais soirs, on apprend beaucoup »

Selon l'ancien bastiais, pas de quoi remettre en cause le bon début de saison lensois... « Il ne faut pas tout jeter à la poubelle ce que l’on fait depuis mon arrivée il y a trois ans. Il y a des bonnes choses et aussi, parfois, des mauvais soirs. Dans les mauvais soirs, on apprend beaucoup. A nous de rester soudé avec le peuple Sang et Or pour avancer et retrouver ce que l’on fait de bien depuis quelques moments. » Prochain match dès dimanche contre Nantes. Le rendez-vous est pris !