LOSC - RC Lens : les compos sont là !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

LOSC : Jardim - Celik, Djalo, Fonte, Gudmundsson - Bamba, Xeka, André, Sanches - David, Zhegovra.

RCL : Farinez - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Berg, Fofana, Frankowski - Pereira da Costa - Kalimuendo, Sotoca.

Le onze de départ lillois pour ce derby 💪



Vos réactions ? #LOSCRCL pic.twitter.com/XduGdv00nD — LOSC (@losclive) April 16, 2022

Pour résumer Le grand derby du Nord débutera à 21h. Le RC Lens a remporté les deux premières éditions de la saison, les deux à Bollaert, l'une en Ligue 1, l'autre en Coupe de France. Le LOSC veut prendre sa revanche pour poursuivre sa remontée au classement.

Raphaël Nouet

Rédacteur