Battu sur ses deux derniers matches face à Lille et Marseille (à chaque fois 2-1), l'AS Monaco veut reprendre sa marche en avant face à une autre équipe du haut de classement. A Louis II, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder devront néanmoins rester vigilant car si le RC Lens (9e de L1 avec 21 pts) ne gagne plus dans son antre de Bollaert-Delelis (2 défaites consécutives), les hommes de Franck Haise sont plutôt à leur aise en déplacement. Les Sang et Or restent sur un succès probant à Rennes (2-0).

Les Sang et Or sont sur Canal+ Sport