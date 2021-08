Monaco - Lens : sur quelle chaîne voir le match ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Après un match intéressant pour leur retour dans un Bollaert plein en Ligue 1 depuis 9 ans face à Saint-Etienne (2-2), les Lensois auront à coeur d’aller des Monégasques qui ont dans les jambes leur match de barrages face au Chaktior Donetsk perdu (1-0).

Monaco - Lens sur Prime Video

Pour suivre Monaco - Lens, nous vous invitons à suivre le match en streaming sur la chaîne Prime Vidéo Ligue 1 ce samedi à 17h et directement par internet, c'est possible ICI.