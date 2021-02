Montpellier - RC Lens (1-2) : les Sang et Or ont créé de gros remous dans l'Hérault

Victoire à Marseille, victoire à Montpellier... Ces dernières semaines, le RC Lens apprécie l'air de la Méditerranée. À chaque fois, ces succès ont plongé dans la crise les adversaires. Vainqueur grâce à des buts de Doucouré et Kakuta, les Sang et Or ont rejoint le Top 6 de la Ligue 1 reléguant Montpellier à six longueurs.

Selon Mohamed Toubache Ter, Michel Der Zakarian, coach du MHSC, a élevé sa voix au debriefing, ce matin, pour sermonner ses ouailles : "Michel Der Zakarian a parlé à ses joueurs, ce matin.

Un débriefing du match tout en pointant du doigts des manques, des insuffisances, au milieu de terrain et sur le plan offensif. Il a aussi évoqué le geste d’énervement de Pedro Mendes tout en le minimisant." Véritable sensation du championnat, les Artésiens créent de nombreux remous ces dernières semaines, pour le plus grand plaisir de ses supporters.