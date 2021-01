Montpellier – RC Lens (1-2) : les Tops et les Flops de la précieuse victoire des Sang et Or

Les Tops

Cheick Doucouré encore décisif

Ce début d'année 2021 permet à Cheick Doucouré d'afficher un nouveau registre à Franck Haise. Oui, le milieu des Sang et Or est capable d'un vrai apport offensif. Après son joli but face à l'OL (2-3) finalement sans incidence sur la défaite lensoise, Doucouré a marqué un but d'une toute autre importance ce samedi. Mais le milieu lensois ne s'est pas seulement contenté de ce fameux pétard au ras du poteau. Son abattage au milieu de terrain a permis de récupérer de nombreux ballons avec une utilisation souvent intelligente. Un match plein.

Jean-Louis Leca tient la baraque

Malgré des performance plutôt régulières ces dernières semaines, Jean-Louis Leca reste un sujet de débat chez les supporters du RC Lens. Le gardien qui portait le brassard de capitaine puisque Cahuzac a démarré la rencontre sur le banc a sorti les arrêts qui font du bien en première période. Face à Chotard, Leca a fait le travail notamment en s'interposant de manière magnifique sur une tête piquée juste avant la pause. En deuxième période, Leca a été tout aussi inspiré pour détourner deux coups francs vicieux de Junior Sambia. Impuissant sur le coup de génie du jeune Wahi.

Clément Michelin, un intérim convaincant

En l'absence de Jonathan Gradit, suspendu, et alors que Loïc Badé était sans doute trop juste pour démarrer la rencontre, Franck Haise avait choisi d'innover en alignant Clément Michelin, habituel latéral ou piston, dans une position d'axial droit dans la défense à trois des Sang et Or. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'en est très bien tiré. Très solide défensivement, concentré dans sa tâche, Michelin a réalisé plusieurs interventions très utiles aux siens. Une polyvalence rassurante.

Les Flops

Kakuta, un coup de chance qui ne masque pas ses difficultés

Si la LFP a, pour le moment, attribué le deuxième but des Sang et Or à Gaël Kakuta, Daniel Congré devrait rapidement être crédité d'un CSC puisque la frappe du droit du numéro 10 lensois semblait se diriger bien loin du cadre montpelliérain. Ce coup de pouce du destin ne peut pas faire oublier les grandes difficultés de Kakuta dans le jeu. Même s'il est apparu très détendu sur le sujet devant la presse cette semaine, force est de constater que les équipes adverses le ciblent et que Kakuta, enfermé, n'a plus son influence habituelle dans le jeu. Un problème que Franck Haise va devoir résoudre tactiquement.

Un manque d'ambition inhabituel dans le jeu

C''est assez rare pour être souligné, mais le RC Lens a offert une prestation bien pauvre dans le jeu. Est-ce la volonté de ne pas offrir d'espaces pour ne pas se faire piéger comme souvent dernièrement ? Une chose est sûre, les Sang et Or n'ont pas proposé grand chose de plus qu'un réalisme offensif qui a suffi pour s'offrir trois points. Attachés à rester solides, les partenaires de Seko Fofana ont affiché un visage bien différent que lors de la dernière victoire face à l'OM. Mais après tout, pour une équipe lensoise qui reste un promu qui doit d'abord assurer son maintien le plus vite possible, ce froid réalise n'est-il pas l'essentiel ?

Simon Banza n'a pas confirmé Marseille

Confronté à la blessure d'Ignatius Ganago, Franck Haise avait le choix entre Simon Banza et Arnaud Kalimuendo pour épauler Florian Sotoca en attaque. La performance décisive du premier lui a permis de début ce samedi, mais Simon Banza a livré une performance plutôt décevante. Dans une équipe globalement dans le dur, l'attaquant lensois n'a pas brillé balle au pied, tout en souffrant face à la charnière sur un de ses points forts, le domaine aérien. La question du deuxième attaquant titulaire ne semble donc pas résolue...