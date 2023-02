Montpellier - RC Lens : Lens se contente du nul et reste au pied du podium

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Devant au tableau d'affichage à la pause grâce à l'ouverture du score précoce d'Angelo Fulgini (4e), le RC Lens a été rattrapé au score juste avant l'heure de jeu par Montpellier (1-1) après le but de Faitout Maouassa (59e). Au classement, les Sang et Or pointent toujours à la quatrième place et reviennent provisoirement à égalité de points du troisième, l'AS Monaco, qui affronte ce dimanche (17h05) l'OGC Nice. De leur côté, les Montpelliérains restent 14es. 🏁 Rejoints au score vers l'heure de jeu, les Sang et Or se sont procurés de nombreuses occasions sans parvenir à concrétiser. Ils pourront nourrir de la frustration tant il y avait la place pour arracher la victoire.@MontpellierHSC 1⃣-1⃣ @RCLens



⚽️ Fulgini (4')#MHSCRCL pic.twitter.com/tPpYC3Abzm — Racing Club de Lens (@RCLens) February 25, 2023

Pour résumer Le RC Lens a concédé ce samedi le match nul sur le terrain de Montpellier (1-1), dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Faitout Maouassa (59e) a répondu à l'ouverture du score précoce d'Angelo Fulgini (4e).

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life