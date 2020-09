Nîmes Olympique – RC Lens (1-1) : Haise ne fait pas la fine bouche

Franck Haise : « On été assez proches de remporter ce match au regard des occasions que nous avons eues. (…) C’est forcément décevant de se faire égaliser en fin de match mais cela reste positif sur les cinq derniers matches et sur la période. Il y a un adversaire, un contexte. Les Nîmois ont mis plus de densité et de pression après la pause.

On a eu plus de difficultés pour sortir même si je pense que nous avions retrouvé des solutions en deuxième période et plus de maîtrise et séquences dans le camp adverse (…) Avec plus d’efficacité, nous aurions pu marquer ce deuxième but plus tôt.

C’est sur les petites erreurs de concentration que nous devons faire mieux. Il faut les accepter et ne pas tout remettre en cause. Nîmes y a aussi cru jusqu’au bout, a poussé. On peut avoir un peu de déception sur le coup mais au-delà de cela nous avons à nouveau fait de très bonnes choses et su souffrir ensemble quand Nîmes a poussé. Cela reste un très bon bilan et très bon premier passage après cinq matches de Ligue 1 ».

