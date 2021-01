OL - RC Lens : Un premier casse-tête se profile pour Franck Haise

Devant les médias, lundi, Franck Haise a été invité à évoquer le cas d'Ignatius Ganago, son attaquant, auteur d'excellents débuts avec le RC Lens avant de se blesser contre l'ASSE (2-0), cet automne. Le coach lensois s'est félicité des dispositions affichées par l'ancien niçois depuis la reprise de l'entraînement.

« Il a eu une entorse importante qui l’a arrêté pendant plus de six semaines, a-t-il confié. A son retour, de façon très logique, il avait encore certaines gênes et devaient retrouver le rythme. Il était logique qu’il passe par des performances en dessous par rapport à ce qu’il avait produit en début de saison et c’était complètement attendu. Il a quand même fait de bonnes choses et marqué. Depuis notre retour, j’ai retrouvé un « Gana » en grande forme. C’est plutôt une bonne nouvelle pour l’équipe et pour moi même si j’ai des choix à faire. »

Un problème de riche, qui se posera dès mercredi à Lyon, puisque Haise aura le choix des armes en attaque avec Ganago, Arnaud Kalimuendo ou encore Florian Sotoca.