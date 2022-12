Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'été dernier, Jonathan Clauss a franchi un nouveau cap dans sa carrière en étant transféré à l'OM en provenance du RC Lens, après deux saisons chez les Sang et Or. Depuis, le piston droit a notamment découvert les joies de la coupe d'Europe en jouant la Ligue des Champions avec le club marseillais. Dans une interview donnée à Foot Mercato, il est revenu sur son adaptation à l'OM.

« Un vestiaire plus lourd en termes de palmarès, d’expérience »

Jonathan Clauss a été questionné sur les différences entre le vestiaire de l'OM et celui du RC Lens. « Je pense que c’est les statuts. On sent qu’ici, on est monté d’un cran à ce sujet. Sans dénigrer Lens, il y a ici un Alexis Sanchez, un Dimitri Payet, un Mattéo Guendouzi. Ce sont des joueurs qui ont connu le très grand. C’est un vestiaire plus lourd en termes de palmarès, d’expérience », a expliqué le piston droit.

« C’est la différence. On reste des hommes, c’est un groupe qui s’amuse ensemble. Si on ne fait pas cela, les saisons sont longues. On rigole toujours autant, les ambiances sont les mêmes. Quand je suis arrivé pour la première fois, je me suis dit que ce n’était pas le même vestiaire. Après, on apprend à découvrir les gens et on se rend compte que le palmarès ou l’expérience ne font pas la personne ».