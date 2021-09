OM - RC Lens (2-3) : les Sang et Or ont bien fêté leur victoire, le geste fort du président Oughourlian

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Grosse scène de joie hier dans le vestiaire du RC Lens après la victoire des Sang et Or au Vélodrome. Et pour faire monter un peu plus l'ambiance, Joseph Oughourlian a annoncé à ses joueurs qu'il doublait la prime de match. « C'est peut-être le plus beau match que vous ayez livré. C'est pour ça qu'on est dans le football, pour vivre des moments comme ça. Alors on double la prime », a-t-il en effet annoncé. Ce qui a provoqué les cris de joie des joueurs... doublement contents !

Les images de joies côté Sang et Or:

pic.twitter.com/giHRokzFI2 — MSV Foot 🗞 (@MSVFoot) September 26, 2021